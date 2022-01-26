"Моя оренда в Севільї розрахована на наступні 5 місяців – до кінця сезону. Але ніколи не знаєш, як усе складеться в майбутньому. Подивимося.

Манчестер Юнайтед офіційно відпустив Марсьяля в Севілью

Я хотів перейти в Севілью через Мончі та Лопетегі. Я прийшов сюди, щоб показати, на що я здатний", – прокоментував свій перехід Антоні.

До слова, поточного сезону Марсьяль втратив місце у складі Манчестер Юнайтед. В його активі лише 8 виходів на поле в АПЛ (210 хвилин) і 1 забитий м'яч.

Севілья після 22 турів Ла Ліги посідає друге місце в турнірній таблиці.

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