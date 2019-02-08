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Марсьяль: Погба отримав свободу у грі

09:24 161 Читать на русском
Марсьяль: Погба отримав свободу у грі
Антоні Марсьяль / Sky Sports

Форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не пошкодував компліментів своєму партнеру Полю Погба.

"Ми всі знаємо якості Поля. Зараз він отримав свободу у грі. Вважаю, ми бачимо справжнього Поля Погба і будемо сподіватись, він продовжить так надалі.

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Він лідер. Якщо чесно, він більше говорить в роздягальні, ніж робить на полі. Технічно та на словах – він лідер в обох сенсах.

Не думаю, що ми далеко від топ-4 і це просто означає, що треба продовжувати вигравати так багато матчів, скільки зможемо. Тоді у нас буде можливість завершити сезон в зоні Ліги чемпіонів", – цитує Марсьяля Sky Sports.

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Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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