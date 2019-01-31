Марсьяль підпише новий довготривалий контракт з Манчестер Юнайтед, – Sky Sports

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль вирішив продовжити контракт з клубом.

Чинний контракт 23-річного француза втрачає силу влітку поточного року. Раніше Марсьяль не хотів продовжувати угоду через присутність у клубі Жозе Моурінью, проте після відходу португальця змінив своє рішення.

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Відтак, невдовзі нападник підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед, який буде розрахований на 5.5 року, повідомляє видання Sky Sports.

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У цьому сезоні на рахунку Марсьяля 25 матчів у складі Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. 23-річний форвард забив 10 голів та віддав 1 гольову передачу.