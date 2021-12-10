Марсьяль хоче покинути Манчестер Юнайтед
Антоні Марсьяль планує піти з Манчестер Юнайтед. Про це повідомив агент футболіста в коментарі Sky Sports. Француз не задоволений кількістю ігрового часу в цьому сезоні.
"Антоні хоче покинути клуб в січні. Йому просто потрібно грати. Він не хоче залишатися. Я скоро поговорю з клубом", – сказав агент.
Марсьяль в МЮ програє конкуренцію Роналду, Кавані, Грінвуду, Рашфорду та Санчо. У нинішньому сезоні АПЛ форвард провів 7 неповних матчів, в яких відзначився лише одним голом.
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