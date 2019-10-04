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Марсело зазнав нової травми – Реал залишився без лівих захисників

15:10 223 Читать на русском
Марсело зазнав нової травми – Реал залишився без лівих захисників
Марсело / Reuters

Захисник Реала Марсело пропустив тренування команди через чергове пошкодження.

Марсело пропустить матч 8-го туру Ла Ліги проти Гранади, повідомляє офіційний сайт клубу.

Начо вибув на тривалий термін – епідемія травм у Реалі продовжується

За інформацією видання, бразилець потягнув біцепс правої ноги. Цікаво, що Реал залишився без варіантів на позицію лівого захисника – Менді та Начо також недоступні через травми.

Нагадаємо, матч Реал – Гранада відбудеться 5-го жовтня, початок гри о 17:00.

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