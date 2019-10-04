Марсело зазнав нової травми – Реал залишився без лівих захисників

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Гент після матчу з Олександрією не зумів вилетіти в Бельгію через авіакатастрофу поблизу львівського аеропортуЛіга Європи — 12:56 708
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Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч МиколенкаЛіга Європи — 04:52 14691