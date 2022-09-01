Марсело за крок від сенсаційного трансферу в АПЛ
Бразильський латераль готовий продовжувати кар'єру та навіть спробувати сили в інтенсивному чемпіонаті Англії.
Марсело близький до переходу в Лестер, повідомляє журналіст Марті Мірас. Бразилець отримає контракт на один сезон, залишилося лише пройти медогляд.
Марсело може опинитися в клубі, який став прихистком зіркових ветеранів
34-річний фулбек після завершення минулого сезону покинув Реал вільним агентом. Раніше була інформація, що бразилець може завершити кар'єру та зосередитися на бізнесі.
Марсело – найтитулованіший гравець в історії Реала. Лівий захисник виграв з Мадридом 25 трофеїв, серед яких 6 тріумфів у Лізі чемпіонів і 5 перемог у Прімері.
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