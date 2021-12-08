Марсело влітку покине Реал – легендарний бразилець вже знайшов новий клуб
11:46 - Читать на русском
Захисник Реала Марсело вирішив повернутись на батьківщину.
Чинний контракт Марсело з Реалом завершується влітку, після чого сторони попрощаються, повідомляє AS.
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33-річний бразилець планує повернутись на батьківщину та приєднатись до місцевого Флуміненсе, який був його першим клубом. Попри це, у зіркового оборонця є також кілька топ-пропозицій з Європи.
Нагадаємо, Марсело захищає кольори "вершкових" з 2007 року та встиг добути 22 титули, серед яких 4 трофеї Ліги чемпіонів.
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