Чинний контракт Марсело з Реалом завершується влітку, після чого сторони попрощаються, повідомляє AS.

Модріч узгодив новий контракт з Реалом

33-річний бразилець планує повернутись на батьківщину та приєднатись до місцевого Флуміненсе, який був його першим клубом. Попри це, у зіркового оборонця є також кілька топ-пропозицій з Європи.

Нагадаємо, Марсело захищає кольори "вершкових" з 2007 року та встиг добути 22 титули, серед яких 4 трофеї Ліги чемпіонів.

Атлетіко прорвався у плей-офф Ліги чемпіонів, Мілан програв Ліверпулю, Реал здолав Інтер і виграв групу Шахтаря