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Марсело вибув до кінця сезону Ла Ліги, але має шанс відновитись до матчу з Манчестер Сіті

19:40 - Читать на русском
Марсело вибув до кінця сезону Ла Ліги, але має шанс відновитись до матчу з Манчестер Сіті
Марсело / Marca

Захисник Реала Марсело не допоможе мадридцям в заключних матчах чемпіонату Іспанії.

 

Марсело зазнав травми привідного м'яза лівої ноги, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Як зазначає Marca, бразилець пропустить три тижні. Таким чином, Марсело більше не зіграє за "вершкових" у цьому сезоні Ла Ліги, проте має хороші шанси відновитись до матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

До слова, бразилець провів лише 23 поєдинки у поточному сезоні за Реал в усіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та 7 асистів.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті - Реал Мадрид Марсело
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