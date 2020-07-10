Марсело вибув до кінця сезону Ла Ліги, але має шанс відновитись до матчу з Манчестер Сіті

Світ — 18:30 2869
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Вісенте Гомес офіційно очолив новий клуб
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Голкіпер Ворскли зацікавив лідера чемпіонату Польщі – у герої Кубка України бачать підсилення перед ЛЧУкраїна — 15:37 4977
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"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах УкраїниІнтерв’ю — 15:10 4806
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Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперниківЛіга Європи — 14:30 12237
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Ліга Європи: Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/4 та 1/2 фіналуЛіга Європи — 14:22 18035