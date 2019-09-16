Марсело травмувався в матчі проти Леванте та вибув на невизначений термін

Захисник Реала Марсело пропустить найближчі матчі команди через пошкодження.

Марсело вибув на невизначений термін через травму шиї, інформує офіційний сайт Реала.

ПСЖ – Реал: Мбаппе та Неймар пропустять матч Ліги чемпіонів

Зазначимо, що бразилець травмувався в матчі 4-го туру Ла Ліги проти Леванте, що завершився перемогою Реала (3:2).

Нагадаємо, що вже в середу, 18-го вересня, Реал розпочне участь у цьогорічному сезоні Ліги чемпіонів матчем проти ПСЖ.

Реал ледь не втратив перемогу над Леванте у дебютному матчі Азара – Бензема оформив дубль