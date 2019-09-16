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Марсело травмувався в матчі проти Леванте та вибув на невизначений термін

17:16 309 Читать на русском
Марсело травмувався в матчі проти Леванте та вибув на невизначений термін
Марсело / Reuters

Захисник Реала Марсело пропустить найближчі матчі команди через пошкодження.

 

Марсело вибув на невизначений термін через травму шиї, інформує офіційний сайт Реала.

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Зазначимо, що бразилець травмувався в матчі 4-го туру Ла Ліги проти Леванте, що завершився перемогою Реала (3:2).

Нагадаємо, що вже в середу, 18-го вересня, Реал розпочне участь у цьогорічному сезоні Ліги чемпіонів матчем проти ПСЖ.

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ПСЖ - Реал Мадрид Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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