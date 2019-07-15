toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Марсело технічно пошив у дурні Луніна на тренуванні Реала

22:27 1378 Читать на русском
Марсело технічно пошив у дурні Луніна на тренуванні Реала
Андрій Лунін / Фото ФК Реал

Голкіпер Реала Андрій Лунін бере активну участь у тренуванні команди перед новим сезоном, але щось пішло не так.

Гравці "галактікос" продовжують передсезонну підготовку в канадському Монреалі.

Лунін: Ох****в, коли дізнався про інтерес Реала, на мить навіть злякався

Під час одного із тренувальних матчів трапився курйозний епізод. Захисник мадридців Марсело опинився з м'ячем навпроти воріт, які захищав Андрій Лунін. Бразилець ефектно відкотив м'яч назад, заваливши на газон українця, після чого Марсело зіграв у стінку з партнером та відправив круглого у ворота.

Варто відзначити, що асистували захиснику з-за меж поля, тому такий м'яч не міг бути зарахованим.

Лунін втрачає шанс на Реал та Іспанію – несподіваний трансфер з 18-річним конкурентом "перемагають" українця

blog_ava
Лунін втрачає шанс на Реал та Іспанію – несподіваний трансфер з 18-річним конкурентом "перемагають" українця
14:58
10771
Теги
Марсело Марсело Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Міжсезонні збори Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
24
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук