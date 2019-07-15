Марсело технічно пошив у дурні Луніна на тренуванні Реала

Голкіпер Реала Андрій Лунін бере активну участь у тренуванні команди перед новим сезоном, але щось пішло не так.

Гравці "галактікос" продовжують передсезонну підготовку в канадському Монреалі.

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Під час одного із тренувальних матчів трапився курйозний епізод. Захисник мадридців Марсело опинився з м'ячем навпроти воріт, які захищав Андрій Лунін. Бразилець ефектно відкотив м'яч назад, заваливши на газон українця, після чого Марсело зіграв у стінку з партнером та відправив круглого у ворота.

Варто відзначити, що асистували захиснику з-за меж поля, тому такий м'яч не міг бути зарахованим.

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