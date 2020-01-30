Марсело став другим легіонером Реала за кількістю матчів – бразилець поступається лише легенді клубу

Зустріч Сарагоси та Реала стала знаковою для захисника мадридців Марсело.

Зустріч 1/8 фіналу Кубка Іспанії Сарагоси та Реала (0:4) стала ювілейною для Марсело у футболці королівського клубу.

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31-річний бразилець провів 500-й матч за "вершкових", повідомляє офіційний сайт клубу. Таким чином, захисник став другим в історії легіонером Реала, кому підкорилась відмітка у 500 поєдинків. Рекорд належить легендарному бразильцю Роберто Карлосу (527).

В поточному сезоні Ла Ліги Марсело провів лише 7 матчів, в яких відзначився асистом.

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