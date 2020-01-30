toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - СЛОВАЦКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Марсело став другим легіонером Реала за кількістю матчів – бразилець поступається лише легенді клубу

11:51 489 Читать на русском
Марсело став другим легіонером Реала за кількістю матчів – бразилець поступається лише легенді клубу
Марсело / Фото Diario AS

Зустріч Сарагоси та Реала стала знаковою для захисника мадридців Марсело.

 
Рафаель Варан 6’
Лукас Васкес 32’
Жуніор Вінісіус 72’
Карім Бензема 79’
6’ Рафаель Варан
32’ Лукас Васкес
72’ Жуніор Вінісіус
79’ Карім Бензема

Зустріч 1/8 фіналу Кубка Іспанії Сарагоси та Реала (0:4) стала ювілейною для Марсело у футболці королівського клубу.

Марсело показав феноменальну техніку на тренуванні Реала – ефектний прийом і розкішний удар через себе від бразильця

31-річний бразилець провів 500-й матч за "вершкових", повідомляє офіційний сайт клубу. Таким чином, захисник став другим в історії легіонером Реала, кому підкорилась відмітка у 500 поєдинків. Рекорд належить легендарному бразильцю Роберто Карлосу (527).

В поточному сезоні Ла Ліги Марсело провів лише 7 матчів, в яких відзначився асистом.

Сарагоса – Реал: спокійний прохід "бланкос" у чвертьфінал Кубка, Хамес має йти в оренду, а Йовіч – іншорідний елемент

blog_ava
Сарагоса – Реал: спокійний прохід "бланкос" у чвертьфінал Кубка, Хамес має йти в оренду, а Йовіч – іншорідний елемент
02:52
1825
Теги
Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Рекорди Роберто Карлос Сарагоса - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко
    Україна — 10:13783 Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко
6
год
:
43
хв
Барселона
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук