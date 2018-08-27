toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Марсело: Реалу не вистачає Роналду, він найкращий гравець у світі

12:28 32 Читать на русском
Марсело: Реалу не вистачає Роналду, він найкращий гравець у світі
Марсело / Фото: соцмережі

Захисник мадридського Реала Марсело поділився враженнями від перемоги над Жироною.

"Чесно кажучи, був здивований заміною (замість Марсело в другому таймі вийшов Рафаель Варан). Але я поважаю рішення тренера. Я хотів продовжити грати, тому що я добре себе почував, на 100%.

Жирона – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Ми на правильному шляху. Упевнений, будемо прогресувати з кожним матчем. Ми провели хорошу гру і взяли три очки.

Звичайно, нам не вистачає Кріштіану. Він найкращий гравець в світі. Але Бейл і Бензема теж хороші футболісти.

Воротарі? У нас два дуже хороших воротаря, я дуже радий за Кейлора, що він чудово виконує свою роботу", – цитує футболіста Football Espana.

Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду

Іспанія2 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Реал Мадрид: Неділя 26 серпня 2018

Жирона
Матч завершено
1 : 4
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Жирона - Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
12
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук