Марсело: Реалу не вистачає Роналду, він найкращий гравець у світі

Захисник мадридського Реала Марсело поділився враженнями від перемоги над Жироною.

"Чесно кажучи, був здивований заміною (замість Марсело в другому таймі вийшов Рафаель Варан). Але я поважаю рішення тренера. Я хотів продовжити грати, тому що я добре себе почував, на 100%.

Жирона – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Ми на правильному шляху. Упевнений, будемо прогресувати з кожним матчем. Ми провели хорошу гру і взяли три очки.

Звичайно, нам не вистачає Кріштіану. Він найкращий гравець в світі. Але Бейл і Бензема теж хороші футболісти.

Воротарі? У нас два дуже хороших воротаря, я дуже радий за Кейлора, що він чудово виконує свою роботу", – цитує футболіста Football Espana.

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