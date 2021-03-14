Марсело повернувся у загальну групу Реала і готовий зіграти проти Аталанти
Аномальна кількість травмованих гравців Реала поступово зменшується.
Захисник Марсело пропустив матч чемпіонату проти Ельче, але сьогодні вже тренувався у загальній групі, повідомляє Marca.
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Востаннє бразилець виходив на поле 9 лютого, після чого зазнав двох травм – стопи і паха. Тепер у лазареті Реала залишилися лише Карвахаль, Діас та Одріосола. Вони у найближчих матчах команді не допоможуть.
Додамо, що вже 16 березня мадридці прийматимуть Аталанту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку команда Маліновського поступилася Реалу з рахунком 0:1.
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