Захисник Марсело пропустив матч чемпіонату проти Ельче, але сьогодні вже тренувався у загальній групі, повідомляє Marca.

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Востаннє бразилець виходив на поле 9 лютого, після чого зазнав двох травм – стопи і паха. Тепер у лазареті Реала залишилися лише Карвахаль, Діас та Одріосола. Вони у найближчих матчах команді не допоможуть.

Додамо, що вже 16 березня мадридці прийматимуть Аталанту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку команда Маліновського поступилася Реалу з рахунком 0:1.

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