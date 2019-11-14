Марсело повернувся до загальної групи Реала

Захисник Реала Марсело відновився від чергового пошкодження, отриманого в цьому сезоні.

Марсело повернувся до тренувань із основною групою мадридського Реала, повідомляє офіційний твіттер "вершкових".

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Зазначається, що нападник Лука Йовіч також з'явився на сьогоднішньому тренуванні "вершкових", проте працював за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Марсело через пошкодження м'язу не зумів дограти матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (6:0), а потім пропустив матч проти Ейбара (4:0) в чемпіонаті Іспанії.

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