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Марсело повернувся до загальної групи Реала

21:16 34 Читать на русском
Марсело повернувся до загальної групи Реала
Марсело / Marca

Захисник Реала Марсело відновився від чергового пошкодження, отриманого в цьому сезоні.

Марсело повернувся до тренувань із основною групою мадридського Реала, повідомляє офіційний твіттер "вершкових".

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Зазначається, що нападник Лука Йовіч також з'явився на сьогоднішньому тренуванні "вершкових", проте працював за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Марсело через пошкодження м'язу не зумів дограти матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (6:0), а потім пропустив матч проти Ейбара (4:0) в чемпіонаті Іспанії.

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Теги
Іспанія Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид
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