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Марсело повернувся до тренувань у загальній групі

18:09 131 Читать на русском
Марсело повернувся до тренувань у загальній групі
Марсело / Бразилія

Захисник збірної Бразилії Марсело відновився від пошкодження та повернувся до тренувань у загальній групі.

Бразилець повернувся до повноцінних тренувань, повідомляє офіційний Твіттер "пентакампеонів".

30-річний футболіст отримав спазм хребта під час заключного матчу групового етапу проти збірної Сербії та був змушений достроково покинути поле. Лікарі вирішили не ризикувати здоров'ям Марсело, адже він має хронічні проблеми зі спиною.

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Однак, зараз він абсолютно здоровий і, можливо, з'явиться у стартовому складі збірної Бразилії у матчі 1/8 фіналу проти мексиканців.

Відзначимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Марсело міг отримати травму через неякісний матрац у готелі, де зупинились бразильці.

Матч 1/8 фіналу Мундіалю між Бразилією та Мексикою відбудеться завтра. Початок поєдинку о 17:00.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
до матчу
21
год
:
48
хв
Мексика
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Теги
Бразилія - Мексика Бразилія Бразилія ЧС 2018 Марсело Марсело
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