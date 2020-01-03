Марсело показав феноменальну техніку на тренуванні Реала – ефектний прийом і розкішний удар через себе від бразильця

Лівий захисник Реала Марсело ніколи не соромиться показувати свої футбольні навички.

Бразилець влаштував справжнє шоу на одному з тренувань "вершкових".

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Латераль просто знищив своїх опонентів під час гри в тенісбол. Спочатку Марсело елегантно і невимушено обробив удар головю від Модріча, а завершив раунд чітким ударом в падінні через себе.

Нагадаємо, лідер Реала пропустив кінець 2019 року через травму м'язів, однак зможе допомогти команді вже у найближчому матчі після перерви – в рамках 19 туру Прімери "вершкові" поїдуть в гості до Хетафе.

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