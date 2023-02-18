Бразилець не провів у Оліміпакосі навіть пів року. Сторони домовилися достроково розірвати контракт. За неофіційною інформацією, Марсело вже має перспективну пропозицію від клубу з іншої країни.

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"Уся сім'я Олімпіакоса дякує Марсело за його співпрацю та присутність у команді. Період був коротким, але достатнім, щоб створити зв'язки на все життя. Він знає, що у Греції, у Піреї у нього завжди будуть друзі!" – йдеться у повідомленні прес-служби Олімпіакоса.

Нагадаємо, Марсело перебрався у Грецію з Реала, де провів 15 років – виграв 25 трофеєїв, серед яких 5 перемог у Лізі чемпіонів. Остання – у статусі капітана. За Олімпіакос бразилець відіграв лише 10 матчів, у яких забив 3 голи.

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