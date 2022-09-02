Попри низку трансферних чуток бразилець так і не опинився ні в АПЛ, ні в Лізі 1, ні в Серії А, ні в Бундеслізі. За інформацією Еlchiringuito, Марсело може стати гравцем Олімпіакоса.

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Інші інсайдери також підтверджують, що робота над цим переходом перебуває на завершальній стадії. Олімпіакос прагне закрити трансфер найближчим часом. Наразі 34-річний захисник має статус вільного агента.

Нагадаємо, Марсело – найтитулованіший гравець в історії Реала. Лівий захисник виграв з Мадридом 25 трофеїв, серед яких 6 тріумфів у Лізі чемпіонів і 5 перемог у Прімері.

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