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Марсело назвав винуватця фіаско Реала у матчі з Жироною

15:40 2061 Читать на русском
Марсело назвав винуватця фіаско Реала у матчі з Жироною
Марсело / Фото goal

Захисник Реала Марсело дав короткий коментар щодо несподіваної поразки його команди у матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії від Жирони (1:2).

"Звичайно, у всьому винен я. Ми продовжуємо", – цитує Марсело видання Marca.

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З бразильцем важко не погодитись, адже його гру в матчі проти Жирони важко назвати успішною. Фланг Марсело постійно оголювався, що дозволяло легко організовувати свої атаки супернику. А другий гол Жирони майже повністю лежить на совісті 30-річного захисника.

Нагадаємо, в поточному сезоні Марсело втратив гарантоване місце у стартовому складі "вершкових", провівши лише 13 матчів у Ла Лізі.

Після поразки від Жирони Реал залишився на 3-й сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Барселони на 9 очок.

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Реал Мадрид - Жирона: Неділя 17 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Жирона
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Іспанія Реал Мадрид - Жирона Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело
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