Реал по завершенні сезону може попрощатися з культовим оборонцем Марсело.

Влітку 33-річний бразилець стане вільним агентом і може повісити бутси на цвях, повідомляє Marca.

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Реал придбав Марсело у Флуміненсе 15 років тому. Лівий захисник став справжньою легендою "вершкових" – наразі в його активі 533 матчі, 38 голів і 101 асист за клуб. Втім, у поточній кампанії ветеран награв жалюгідні 140 хвилин і поступово готується до прощання із Сантьяго Бернабеу.

Марсело має шанс стати найтитулованішим гравцем в історії Реала. Поки бразилець виграв 22 трофеї, а рекорд утримують Хенто та Санчіс з 23-ма.

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