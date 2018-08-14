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Марсело: Кожен матч з Атлетіко – інший, особливо це стосується фіналів

21:52 95 Читать на русском
Марсело: Кожен матч з Атлетіко – інший, особливо це стосується фіналів
Марсело / Фото: соцмережі

Захисник мадридського Реала Марсело поділився очікуваннями на матч за Суперкубок УЄФА проти Атлетіко.

"Кожен матч проти Атлетіко відрізняється від попереднього. Це ж можна сказати і про фінали.

Атлетіко сильно додав з моменту останньої зустрічі, але те ж можна сказати і про нас з тих пір, як ми останній раз грали в фіналі.

Атлетіко має найкращий склад у своїй історії – 5 причин, чому наступний сезон може стати проривом для "матрацників"

Атлетіко – один з найкращих клубів в світі, а в фіналі може трапитися всяке. Обидві команди перебувають у відмінному стані і дуже хороші. Завтра буде відмінний матч.

Треба продовжувати працювати, віддавати всі сили на тренуваннях. Класно прокидатися кожен день гравцем Реала. Для мене це найкращий клуб на планеті.

Я багато виграв з тих пір, як перейшов в Реал. Тепер тут моя сім'я. Ми зробимо все, щоб виграти. Секрет в старанній роботі, скромності і повазі до суперників", – цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
до матчу
22
год
:
57
хв
Атлетіко
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Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЄФА Реал Мадрид - Атлетіко
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