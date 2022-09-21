Лише два дні знадобилося Олімпіакосу, щоб знайти нового наставника для команди. Карлоса Корберана замінив Мічел, повідомляє прес-служба грецького клубу. Деталі угоди не розголошують.

Олімпіакос звільнив тренера, який не протримався і двох місяців – чемпіон світу вже веде перемовини

Зауважимо, що для цього фахівця це вже другий прихід в Олімпіакос. Минула спроба була дуже успішною. Мічел двічі став чемпіоном Греції, виграв національний Кубок та виводив команду в плей-офф Ліги чемпіонів. Той період досі залишається найуспішнішим у тренерській кар'єрі колишнього футболіста Реала.

До слова, Олімпіакос не дуже вдало почав нинішній сезон, набравши лише 8 очок за 5 стартових турів чемпіонату Греції. У групі Ліги Європи команда стартувала з двох поразок від Нанта і Фрайбурга. Вочевидь, це не ті результати, на які розраховувало керівництво, запрошуючи таких зірок, як Марсело і Хамес Родрігес.