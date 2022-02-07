33-річний бразилець готовий завершити кар'єру, коли стане найбільш титулований гравцем Реала в історії, інформує COPE.

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Для цього йому треба виграти ще лише один трофей, адже зараз він ділить лідерство з легендарним Пако Хенто. В обох їх по 23. Контракт Марсело завершується влітку, а тому шанси тріумфувати в Лізі чемпіонів чи Прімері залишаються.

Вже після кінця кар'єри Марсело, який відіграв понад 530 поєдинків у вершковій футболці, готовий стати моделлю для реклами спідньої білизни американського виробника.

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