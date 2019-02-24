Марсело двічі на цьому тижні зустрічався з керівництвом Реала – бразилець просить продати його

Марсело може возз'єднатися з Роналду в Ювентусі / reuters

Захисник "галактікос" Марсело хоче покинути мадридський клуб.

За інформацією TeleMadrid, бразилець двічі зустрічався з керівництвом Реала на цьому тижні. Головна мета рандеву – продаж Марсело наприкінці цього сезону. Оборонець дав зрозуміти менеджменту Реала, що хоче, аби його продали.

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У Марсело не найкращі стосунки із наставником мадридців Сантьяго Соларі. Захисник не надто часто з'являється у основному складі команди, хоча за часів Зідана він був ключовою деталлю в командному механізмі Реала.

Сам футболіст зацікавлений у возз'єднанні з Кріштіану Роналду, який покинув Мадрид, та засяяв новими барвами у Ювентусі.

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Головною перешкодою для трансферу Марсело в Турин може стати його трансферна вартість, адже за данними Transfermarkt він коштує 70 млн євро. Італійський клуб поки не готовий заплатити такі гроші за 30-річного гравця та сподівається "збити" вартість на бразильця.