Контракт 34-річного бразильського крайнього захисника з "червоно-білими" розрахований до наступного літа з опцією продовжения ще на рік. Але Марсело не збирається його відпрацьовувати. Про це повідомляє Sport24.

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У Марсело є пропозиція від конкурентоспроможного клубу, яка задовольняє фінансові потреби гравця. Все вказує на те, що він погодиться підписати угоду. Олімпіакос знає про ситуацію та перебуває на зв’язку із представниками гравця, щоб розірвати співпрацю за взаємною згодою.

Нагадаємо, що Марсело приєднався до Олімпіакоса, який тренує легенда Реала Мічел, у вересні 2022 року. В цьому сезоні він зіграв в п’яти матчах чемпіонату Греції.

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