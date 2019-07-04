Марсело бажає покинути Реал, – ЗМІ

Захисник Реала Марсело може покинути "вершкових" цього літа.

Захисник Реала Марсело збирається покинути мадридський клуб цього літа, повідомляє Sport.es.

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За інформацією джерела, бразилець сумнівається у своїх перспективах у складі "вершкових" після покупки Ферлана Менді.

У зв'язку з цим, 31-річний Марсело задумався про зміну команди. Інтерес до нього проявляють ПСЖ, Арсенал, Ювентус і Мілан.

Марсело виступає за Реал з 2007 року, в минулому сезоні він зіграв 34 матчі, забив 3 голи і зробив 6 гольових передач.

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