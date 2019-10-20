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Марсело – про поразку Реала від Мальорки: Сьогодні грати в Ла Лізі дуже складно

14:36 137 Читать на русском
Марсело – про поразку Реала від Мальорки: Сьогодні грати в Ла Лізі дуже складно
Марсело / Фото ФК Реал

Захисник Реала Марсело спробував пояснити причини фіаско мадридців у матчі з Мальоркою (0:1).

7’ Лаго Джуніор
 
Альваро Одріосола 75’
7’ Лаго Джуніор
75’ Альваро Одріосола

"Ми програли, але ми повинні рухатися далі. Боляче програвати, позаяк ми добре грали, але швидко пропустили гол. Сподівалися відігратися, але це було неможливо.

Мальорка – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У нас не було часу роздумувати, вони забили гол, пішли у захист і стали чекати можливості для контратак, але це не виправдання.

Нам потрібно добре грати до фінального свистка. Ми виграли кілька ігор, хоча нам чогось не вистачало. Намагаємося зробити все можливе, щоб перемогти, але грати в Ла Лізі сьогодні дуже складно", – цитує Марсело Goal.

Нагадаємо, поразка Реала дозволила Барселоні опинитись на вершині турнірної таблиці Прімери.

Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери

blog_ava
Зідан назвав причини сенсаційної поразки Реала в матчі з Мальоркою
08:55
2009
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Мальорка - Реал Мадрид Марсело Марсело
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