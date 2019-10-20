Марсело – про поразку Реала від Мальорки: Сьогодні грати в Ла Лізі дуже складно

Захисник Реала Марсело спробував пояснити причини фіаско мадридців у матчі з Мальоркою (0:1).

"Ми програли, але ми повинні рухатися далі. Боляче програвати, позаяк ми добре грали, але швидко пропустили гол. Сподівалися відігратися, але це було неможливо.

Мальорка – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У нас не було часу роздумувати, вони забили гол, пішли у захист і стали чекати можливості для контратак, але це не виправдання.

Нам потрібно добре грати до фінального свистка. Ми виграли кілька ігор, хоча нам чогось не вистачало. Намагаємося зробити все можливе, щоб перемогти, але грати в Ла Лізі сьогодні дуже складно", – цитує Марсело Goal.

Нагадаємо, поразка Реала дозволила Барселоні опинитись на вершині турнірної таблиці Прімери.

Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери