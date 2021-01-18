Атлетік у напруженому фіналі Суперкубка Іспанії здолав "блаугранас" з рахунком 3:2. Для наставника "червоно-білих" перемога стала рекордною.

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Як повідомляє Opta, Марселіно Гарсія Тораль став першим в історії тренером, який трімфував над Барсою у двох фіналах поспіль. 55-річний фахівець до цього ще й переміг каталонців з Валенсією у 2019 році в фіналі Кубка Іспанії.

До слова, для басків звитяга у Суперкубку Іспанії стала третьою в клубній історії.

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