Завдяки перемозі над Леванте в 1/2 фіналу Кубка Іспанії керманич Атлетіко з Більбао Марселіно Гарсія Тораль переписав історію змагань.

55-річний фахівець став лише 3-м тренером в історії, який візьме участь у трьох фіналах Копа дель Рей поспіль. Про це написав статист Педро Мартін у своєму твіттері.

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Марселіно на чолі Атлетіка в квітні гратиме в двох фіналах Кубка Іспанії – попереднього та нинішнього сезонів. Натомість у сезоні 2018/19 він тріумфував у турнірі з Валенсією. Раніше в трьох фіналах Кубка Короля поспіль брали участь лише легендарний ентренадор мадридського Реала Мігель Муньйос (1960-1962 рр.) і екс-керманич Барселони Луїс Енріке (2015-2017 рр.).

Відзначимо, що посприяв рекорду Марселіно звільнений басками в січні Гаіска Гарітано. Саме він вивів "левів" до фіналу сезону 2019/20.

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