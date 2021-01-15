"Відчуття чудові. Перемогти Реал завжди приємно. Футболісти проявили приголомшливу концентрацію і згуртованість. Вони хотіли грати в тому стилі, над яким ми працювали. Я дуже задоволений. Атлетік не перемагав Реал 11 матчів, а тепер я дуже радий. З моменту нашого приходу в команду у нас відразу налагодилася робота з футболістами.

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Ми використовували позитивні моменти попередньої роботи і хотіли прищепити гравцям особисту і колективну впевненість. Нам пощастило, що ми не зіграли з Атлетіко (поєдинок 9 січня перенесли через погодні умови – прим.). Завдяки цьому нам вдалося більше потренуватися, адже ми тільки прийшли в команду. Ставлення хлопців до справи спрощує нам роботу", – цитує Марселіно Marca.

До слова, у фіналі Суперкубка Іспанії Атлетік з Більбао зустрінеться з Барселоною 17 січня.

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