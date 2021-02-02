Марсель знайшов зіркового кандидата на посаду головного тренера
2 лютого 20:13 - Читать на русском
Керівництво Марселя у терміновому порядку шукає нового наставника команди.
Мауріціо Саррі отримав запит від Марселя з пропозицією очолити провансальців, повідомляє Sky Sport Italia.
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Італійський фахівець не надто зацікавився вакантним місцем, адже не має наміру починати роботу з будь-якою командою посеред сезону, Саррі планує відпочивати до літа. Нагадаємо, французький гранд нещодавно оголосив про розрив контракту із Андре Віллаш-Боашем.
Після 20-ти турів Ліги 1 Марсель розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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