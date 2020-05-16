toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС ДИНАМО УКРАЇНА

Марсель знайшов двох зіркових претендентів на місце Віллаша-Боаша

11:28 144 Читать на русском
Марсель знайшов двох зіркових претендентів на місце Віллаша-Боаша
Гальтьє і Жардім / Icon Sport

Керівництво марсельського Олімпіка розпочало підбір кандидатур на випадок відставки Андре Віллаша-Боаша з посади головного тренера команди.

Провансальці розглядають кілька претендентів на посаду керманича, повідомляє L'Equipe.

Ульє звинуватив ПСЖ і Марсель у змові – постраждав колишній клуб легенди

Топ-кандидати, на думку босів Марселя, колишній коуч Монако Леонарду Жардім і головний тренер Лілля Крістоф Гальтьє. Обидва фахівці можуть похвалитися призами Найкращому тренеру року в Лізі 1, а екс-наставник монегасків ще й здобув чемпіонський титул у сезоні 2016/17. Нинішній головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш може піти у відставку через розбіжності з президентом клубу щодо комплектації команди. Велодром вже покинув Андоні Субісаррета – спортивний директор, який і запросив португальця.

Відзначимо, що Марсель завершив сезон на 2-му місці в чемпіонаті Франції та забезпечив собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів наступного року.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Продовжити справу Коноплянки та стримати ідеального Холанда – Шальке спробує знову приголомшити Дортмунд
08:00
1227
Теги
Лілль Лілль Марсель Марсель Франція Леонарду Жардім Леонарду Жардім Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш Крістоф Гальтьє Крістоф Гальтьє
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
24
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук