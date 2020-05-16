Марсель знайшов двох зіркових претендентів на місце Віллаша-Боаша

Керівництво марсельського Олімпіка розпочало підбір кандидатур на випадок відставки Андре Віллаша-Боаша з посади головного тренера команди.

Провансальці розглядають кілька претендентів на посаду керманича, повідомляє L'Equipe.

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Топ-кандидати, на думку босів Марселя, колишній коуч Монако Леонарду Жардім і головний тренер Лілля Крістоф Гальтьє. Обидва фахівці можуть похвалитися призами Найкращому тренеру року в Лізі 1, а екс-наставник монегасків ще й здобув чемпіонський титул у сезоні 2016/17. Нинішній головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш може піти у відставку через розбіжності з президентом клубу щодо комплектації команди. Велодром вже покинув Андоні Субісаррета – спортивний директор, який і запросив португальця.

Відзначимо, що Марсель завершив сезон на 2-му місці в чемпіонаті Франції та забезпечив собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів наступного року.

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