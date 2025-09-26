У матчі шостого туру Ліги 1 зустрічались Страсбур та Марсель. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 6-й тур

Страсбур – Марсель – 1:2

Голи: Уаттара, 49 – Обамеянг, 78, Мурільйо 90+1

У одному з найцікавіших матчів 6-го туру Ліги 1 Страсбур на своєму полі приймав Марсель. Нагадаємо, що цю гру пропускав керманич гостей Роберто Де Дзербі за вилучення у матчі з ПСЖ. Звітний матч пройшов за шаленої інтенсивності та боротьби – команди намагалися грати високо, застосовуючи пресинг, що зрештою вилилося у велику кількість фолів. За перший тайм арбітр показав п’ять жовтих карток: чотири – Марселю та одну Страсбуру. Футболісти мали кілька напівмоментів, але рахунок залишався нульовим.

Другий тайм пройшов у тому ж руслі, але команди все ж зуміли потішити вболівальників забитими м’ячами. Спочатку на 49-й хвилині Уаттара після провалу гостей у створенні штучного офсайду розстріляв порожні ворота, а на 78-й хвилині П’єр-Емерік Обамеянг зрівняв рахунок. М’яч було забито після провальної гри захисту господарів – форвард Марселя отримав м’яч на лінії штрафного майданчика, пробив по воротах, голкіпер відбив удар габонця, але на добиванні спритнішим виявився саме Обамеянг, попри те що захисники були у набагато кращій позиції.

Після цього гола Марсель відчув перевагу і кинувся добивати суперника. Врешті на 91-й хвилині Тімоті Веа після навісу з правого флангу поцілив у поперечину, а першим на добиванні опинився Амір Мурільйо, який і встановив остаточний рахунок. 2:1 – перемога Марселя.

Марсель вирвав перемогу та зрівнявся з лідерами Ліги 1 за набраними очками.

