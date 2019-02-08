Марсель здобув перемогу над Діжоном, програючи по ходу матчу

У 24 турі чемпіонату Франції Діжон вдома поступився Марселю (1:2).

Франція, Ліга 1, 24 тур

Діжон – Марсель – 1:2

Голи: Марі, 18 – Балотеллі, 56, Окампос, 74

Блан може очолити Марсель

Господарі швидко вийшли вперед, вже на 18-ій хвилині забив Жордан Марі. Марсель володів ініціативою, але зміг забити вже на 56-ій хвилині, своїм другим голом у футболці Марселя відзначився Балотеллі. А ще через 20 хвилин гості забили вдруге. У підсумку – перемога Марселя 2:1.

Після цього матчу Марсель піднявся на 5 позицію турнірної таблиці Ліги 1 та має в активі 37 очок, Діжон – 16-ий з 20 заліковими пунктами.