Після травми Аміна Харіта Марсель перебуває в пошуках гравця, який зміцнить півзахист команди. Президент клуба Пабло Лонгорія тривалий час стежив за 22-річним талантом Анже Аззедіном Унахі. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, домовленість про трансфер між клубами досягнута.

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Марсель вже погодив особисті умови з марокканським гравцем, контракт з яким буде підписано до 2027 року. Анже отримає за півзахисника вісім мільйонів євро та ще два мільйони у вигляді бонусів. Також в угоді між клубами є пункт, за яким "чорно-білі" мають отримати відсоток з майбутнього перепродажу гравця.

Аззедін Унахі привернув до себе увагу під час чемпіонату світу в Катарі, на якому дійшов разом зі збірною Марокко до півфіналу. Півзахисник в цьому сезоні Ліги 1 зіграв в 15 матчах, але результативними діями не відзначився. Нагадаємо, що Анже наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці, набравши тільки вісім очком в 19 турах.

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