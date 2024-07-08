Фабріціо Раванеллі повернувся в Марсель, інформує офіційний сайт клубу. Колишній нападник, який виступав за французів з 1997 по 2000 рік і користувався величезною популярністю, став новим радником Олімпіка. 55-річний фахівець представлятиме інтереси президента клубу Пабло Лонгорії в національних і міжнародних органах.

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Раніше Раванеллі був частим гостем на матчах Марселя. Не маючи жодної посади в клубі, він входив до складу офіційної делегації Олімпіка під час матчів Ліги Європи минулого сезону.

"Повернення до Марселя 25 років потому в ролі радника є для мене справжнім джерелом гордості, а також передбачає велику відповідальність. Вболівальники команди, безумовно, є однією з найпрекрасніших сторінок моєї кар'єри, і я з ентузіазмом повертаюся в Марсель", – зазначив італієць.

Нагадаємо, що у 2018 році Раванеллі тренував ФК Арсенал-Київ.

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