Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти
Марсель у рамках 5-го туру французької ЛІги 1 переміг ПСЖ (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Забарний потрапив у основу. Луїс Енріке змінив заради цього схему
Французька преса не очікувала на появу Іллі в основі на Марсель. Вочевидь, українського новачка все ще сприймають футболістом, якому слід вчитись і адаптуватись до гри в топ-клубі. Тренерський штаб навряд чи поділяє таку думку – Забарний потрапив у старт в чотирьох із п'яти матчів чемпіонату, а в поєдинку Ліги чемпіонів проти Наполі екс-динамівця випустили на останні 20 хвилин.
Саме тоді Луїс Енріке випробував модель зі схемою в три центрбеки. Наш земляк займав позицію центрального, розташовуючись між Маркіньйосом і Пачо. Експеримент перенесли і на гри з Марселем на Велодромі – втім, навряд чи причиною був перфоманс Забарного. Просто каталонець вирішив віддзеркалити модель провансальців.
Для Іллі це рішення стало великим плюсом. Коуч довірив йому старт у справжньому топ-матчі рівня ЛЧ. Виявляється, українець може грати не тільки за відсутності Маркіньйос, а й поруч з основною парою ЦЗ. А от для ПСЖ нова схема стала проблемою.
ПСЖ тотально провалив перший тайм
Навіть у провальному поєдинку проти Челсі в фіналі КЧС-2025 парижани не виглядали настільки слабко в атаці. Статистика просто шокувала – за 45 з гаком хвилин чинний тріумфатор ЛЧ завдав всього 4 удари, які потягнули на мізерні 0,18 очікуваних голів. При цьому команда провела всього 2 дотики в штрафному Марселя.
До активу гостей можна занести хіба що зміщення Кварацхелії з лівого флангу на ближній кут штрафного. Грузин завершив його обвідним пострілом, але м'яч пройшов у метрі від каркасу. Був також лонгшот Вітіньї прямо в руки Рульї та потенційний вихід Фабіана Руїса віч-на-віч – от тільки Рульї прочитав ситуацію та встиг накрити передачу.
Ось і вся гострота. Натомість Марсель відкрив рахунок вже на 5-й хвилині, організувавши атаку другим темпом після кутового. Веа несподівано вискочив з-за спини Хвічі, перехопив м'яч і одразу ж скинув його Грінвуду. Мейсон навісив у район дальньої стійки – рикошетом сфера зависла над Маркіньйосом і Агердом. Марокканський центрбек виграв дуель у свого візаві, пробивши головою у ближню дев'ятку. 1:0!
На 25-й хвилині Наєф міг і асист виконати, запустивши пас на хід Гуйрі. Той змістився з лівого флангу та завдав дальнього удару. Шевальї нічого не міг вдіяти, однак парижан врятувала поперечка!
На 28-й же хвилині Марсель забив вдруге. Грінвуд прийняв 50-метрову діагональ і накинув м'яч в центр штрафного, але там надійно зіграли захисники ПСЖ. Відскок залишився за Паваром – той покотив на лінію воротарського, а Емерсон замкнув. На щастя для Забарного і Ко, гол не зарахували через офсайд.
Париж оговтався по перерві, але переламати гру не зміг
Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Марселя, однак підтримати атакувальний запал у другому таймі господарям не вдалося. Провансальці і до цього володіли м'ячем 35% часу, однак тепер показник впав до 29%. До 85-ї хвилини Олімпік навіть по воротах не бив, а замість 11 дотиків у штрафному підопічні Роберто Де Дзербі провели всього чотири.
Парижани трішечки додали у порівнянні з першим таймом, однак перелому в грі не сталося. 8 ударів і 8 дотиків до м'яча при 0,43 xG – зовсім не ті цифри, які чекаєш від ПСЖ. Особливо коли чемпіон повинен відігруватись. Тим не менш, кілька моментів підопічні Луїса Енріке створили.
Так, на 59-й хвилині Хвіча зумів пробити з центру штрафного. Постріл заблокували, але відскок залишився за Хакімі. Марокканець з лінії вгатив у лівий нижній – Рульї відверто врятував Марсель!
На 65-й хвилині Рамуш замкнув закидушку від Хвічі, завдавши удару головою з лінії воротарського. Вийшло зависоко. На 72-й та 87-й же з дистанції приклався Вітінья, але його залпи на Велодромі летіли виключно по позиції голкіпера. Ось, власне, і вся атакувальна активність підопічних Луїса Енріке.
При цьому гості нарвалися на кілька небезпечних контратак. Грінвуд і Обамеянг навіть тікали віч-на-віч з Шевальє – от тільки Мейсон задалеко відпустив від себе м'яч, а П'єр-Емерік заліз у офсайд. У компенсований час знову вибігав на рандеву з голкіпером, але пробив прямо в нього.
Словом, футбол ПСЖ у французькому Ле Классік вияився дуже слабким – мінімальна поразка виявилась цілком заслуженою.
Сильний матч Забарного
До Забарного у цьому матчі питань мінімум. Усі три спроби відбирання з боку українця виявились вдалими, а із п'яти єдиноборств на землі наш земляк виграв чотири. Крім цього, Ілля виконав 3 успішних виноси та заблокував 1 удар.
І це лишень суто статистичні факти. Варто відзначити декілька ситуацій, у яких екс-динамівець відверто виручив. Зокрема, Забарний витримав лінію офсайду у власному штрафному при другому взятті воріт ПСЖ. На 4-й же хвилині він заблокував постріл Грінвуда з мінімальної відстані (саме після цього стався гольовий кутовий).
У другому таймі Забарний взагалі був найпомітнішим серед центрбеків ПСЖ. Особливо вразило його жорстке відбирання у Обамеянга під час ривка по флангу, а також ситуація з виходом Грінвуда сам на сам. Звісно, Ілля підбив англійця – якби не офсайд, то могли й пенальті призначити – однак сподобався інший факт. Наздогнати Грінвуда зумів тільки Ілля!
Разом з тим, слід відзначити три виходи сам на сам у виконанні парижан. Все ж, уникнути провини за ці епізоди не вийде – хоча питати треба ще й з Маркіньйоса. Зокрема, у компенсований час Обамеянг пробивав після того, як відірвався від українця.