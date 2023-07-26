Перед початком сезону 2023/24 Марсель продав 48 тисяч сезонних абонементів. Як інформує La Provence, це – новий клубний рекорд Олімпіка. Порівняно з минулим літом, клуб продав на 3 тисячі абонементів більше.

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Абонемент поширюється на всі офіційні домашні матчі: Ліги 1, Кубка Франції та єврокубків. Минулого сезону середня відвідуваність команди Руслана Маліновського склала 62 552 вболівальники.

"Марсель пишається тим, що може розраховувати на незмінну підтримку своїх уболівальників протягом усього сезону", – ідеться в клубній заяві.

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