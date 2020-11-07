Мінімальна перемога над Страсбуром у 10-му турі чемпіонату Франції стала особливою не тільки для марсельського Олімпіка, а й для історії дивізіону загалом.

Для перемоги провансальцям вистачило одного удару в напрямку воріт ельзасців, повідомляє Opta Sports.

Марсель мінімально здолав Страсбур та наблизився до лідерів Ліги 1

Цей випадок став першим подібним за останні 14 років. Саме від сезону 2006/07 у Лізі 1 ведуть таку статистику. Переможний м'яч до свого активу на 72-й хвилині поєдинку записав Морган Сансон, якому асистував Даріо Бенедетто.

До слова, перемога над Страсбуром дозволила Марселю піднятися на 4-те місце в чемпіонаті. Від лідера першості – ПСЖ – підопічні Андре Віллаша-Боаша відстають всього на 3 очки.

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