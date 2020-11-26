Порту переграв Марсель у 4-му турі ЛЧ та значно покращив свої шанси на вихід у плей-офф. А от у французів кепські справи – 0 очок та останнє місце квартету. Більше того, ця поразка стала для Марселя вже 13-ю поспіль у Лізі чемпіонів, що є антирекордом в історії турніру, інформує Opta.

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Провансальці перевершили невдалу смугу Андерлехта, який у 2003-2005 роках програв 12 поєдинків поспіль.

До слова, саме Марсель став першим переможцем реформованої Ліги чемпіонів. У фіналі 1993 року французи здолали Мілан (1:0).