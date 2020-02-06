Ліга 1: Марсель впевнено обіграв Сент-Етьєн, Ліон не зміг здолати аутсайдера

Відбулись чергові матчі 23-го раунду чемпіонату Франції. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2019/20, 23-й тур

Брест – Бордо – 1:1

Голи: Беніто, 80, (аг.) – Хванг, 10

Вилучення: Касталетто, 68

Нереалізований пенальті: Баттоккьо, 44

Ліон – Ам'єн – 0:0

Монпельє – Метц – 1:1

Голи: Саваньє, 13 – Булая, 80

Нереалізований пенальті: Діалло, 21

Нім – Діжон – 2:0

Голи: Бенрау, 4, Ру, 44

Реймс – Ніцца – 1:1

Голи: Абдельхамід, 77 – Ле Мелу, 50

Тулуза – Страсбур – 0:1

Гол: Маджід, 75

Сент-Етьєн – Марсель – 0:2

Голи: Пайєт, 7, Радоньїч, 85

Брест та Бордо розписали результативну нічию зусиллями жирондинців. Хванг відкрив рахунок на 10 хвилині. Брест намагався відігратись, однак Баттоккьо не реалізував пенальті. В другій половині Касталетто залишив Брест у меншості, але його команда змогла зрівняти рахунок завдяки автоголу Беніто наприкінці гри.

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В паралельному матчі Ліон не зміг перемогти Ам'єн. Ліонці володіли тотальною перевагою в контролі м'яча (64%), проте це не дало результату. Фаворитам не вистачило реалізації – з 10 ударів лише 3 влучили у площину воріт. З інших матчів відзначимо несподівану нічию п'ятого Монпельє з аутсайдером Метцом та перемогу Німа над Діжоном.

В останньому матчі ігрового дня Марсель обіграв Сент-Етьєн. Пайєт відкрив рахунок вже на 7 хвилині. Сент-Етьєн мав більше ударів, проте Марсель зміг вдруге забити, Радоньїч закрив питання щодо переможця наприкінці гри.

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