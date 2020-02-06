Ліга 1: Марсель впевнено обіграв Сент-Етьєн, Ліон не зміг здолати аутсайдера

Відбулись чергові матчі 23-го раунду чемпіонату Франції. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2019/20, 23-й тур
Брест – Бордо – 1:1
Голи: Беніто, 80, (аг.) – Хванг, 10
Вилучення: Касталетто, 68
Нереалізований пенальті: Баттоккьо, 44
Ліон – Ам'єн – 0:0
Монпельє – Метц – 1:1
Голи: Саваньє, 13 – Булая, 80
Нереалізований пенальті: Діалло, 21
Нім – Діжон – 2:0
Голи: Бенрау, 4, Ру, 44
Реймс – Ніцца – 1:1
Голи: Абдельхамід, 77 – Ле Мелу, 50
Тулуза – Страсбур – 0:1
Гол: Маджід, 75
Сент-Етьєн – Марсель – 0:2
Голи: Пайєт, 7, Радоньїч, 85
Брест та Бордо розписали результативну нічию зусиллями жирондинців. Хванг відкрив рахунок на 10 хвилині. Брест намагався відігратись, однак Баттоккьо не реалізував пенальті. В другій половині Касталетто залишив Брест у меншості, але його команда змогла зрівняти рахунок завдяки автоголу Беніто наприкінці гри.
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В паралельному матчі Ліон не зміг перемогти Ам'єн. Ліонці володіли тотальною перевагою в контролі м'яча (64%), проте це не дало результату. Фаворитам не вистачило реалізації – з 10 ударів лише 3 влучили у площину воріт. З інших матчів відзначимо несподівану нічию п'ятого Монпельє з аутсайдером Метцом та перемогу Німа над Діжоном.
В останньому матчі ігрового дня Марсель обіграв Сент-Етьєн. Пайєт відкрив рахунок вже на 7 хвилині. Сент-Етьєн мав більше ударів, проте Марсель зміг вдруге забити, Радоньїч закрив питання щодо переможця наприкінці гри.
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