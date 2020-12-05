Марсель впевнено обіграв Нім та повернувся в зону Ліги чемпіонів – Віллаша-Боаша вилучили за надмірні емоції
Нім та Марсель відкрили програму 13 туру французької Ліги 1.
Ліга 1, 13 тур
Нім – Марсель – 0:2
Голи: Бенедетто, 57, Жермен, 84
Вилучення: Кубас, 77 (Н)
Марсель мав величезну перевагу у першому таймі, однак змарнував усі свої моменти. Це викликало величезне обурення тренера провансальців Андре Віллаша-Боаша, який дуже емоційно поводився на бровці і таки отримав свою червону картку.
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Бенедетто відкрив рахунок на 57 хвилині. Альваро виконав ідеальне закидання на аргентинського форварда, а той пробив повз голкіпера. В середині тайму Нім залишився в меншості і не зміг гідно відповісти гостям. Натомість Жермен добив суперника, оформивши остаточні 2:0.
Перемога дозволила Марселю повернутися в зону Ліги чемпіонів – друга сходинка. Нім продовжує йти 16-им.
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