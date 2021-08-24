Провансальці підписали правого оборонця на постійній основі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лірола уклав із Марселем 5-річний контракт. Французький гранд заплатив за іспанця орієнтовно 6,5 млн євро. На Велодромі Ліролі не потрібен додатковий час для освоєння. Він вже захищав кольори Олімпіка в попередньому сезоні на правах оренди.

До слова, за півсезону в складі Марселя Поль Лірола провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Раніше оборонець також захищав кольори Сассуоло та Еспаньйола B.

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