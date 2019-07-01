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Марсель відсторонив Рамі від тренувань через скандал із Памелою Андерсон

14:48 345 Читать на русском
Марсель відсторонив Рамі від тренувань через скандал із Памелою Андерсон
Аділь Рамі (ліворуч) / AFP

Аділь Рамі пропустить як мінімум старт підготовки французького Марселя до нового сезону через звинувачення у домашньому насильстві щодо своєї зіркової екс-коханої Памели Андерсон.

Провансальці відсторонили чемпіона світу від занять із командою, повідомляє RMC Sport.

Рамі відповів Памелі Андерсон щодо звинувачень у побитті моделі

Ще в середині червня Рамі отримав від Марселя електронний лист про початок внутрішнього розслідування стосовно поведінки оборонця, хоча клуб не згадав, які дії призвели до такого рішення. Наразі скандальному захиснику заборонено з'являтися у навчально-тренувальному центрі Олімпіка до 9 липня.

Ймовірним сценарієм також є розрив контракту з Рамі. Якщо керівництво Марселя вирішить, що центрбек порушив клубні принципи, то зможе не виплачувати йому компенсацію за дострокове припинення співпраці. Сам Аділь Рамі вважає, що клуб намагається використати історію, аби здихатися його з метою відповідати вимогам фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, що Памела Андерсон звинуватила Рамі у домашньому насильстві минулого тижня. Культова акторка та модель також розповіла про систематичні зради оборонця Марселя.

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Аділь Рамі Аділь Рамі Марсель Марсель Франція Дівчата футболістів
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