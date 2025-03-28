За інформацією Candena SER, Марсель мав можливість підписати футболіста як вільного агента цього сезону. Та попри проведені переговори з гравцем, клуб вирішив не підписувати контракт через потенційні ризики, пов’язані з його відновленням після дискваліфікації.

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Лонгорія зізнався, що команда уважно оцінила ситуацію і вирішила, що підписання Погба може вплинути на баланс колективу. Президент Марселя додав, що хоча футболіст має великий досвід, його підписання було б контрпродуктивно.

Нагадаємо, Поль Погба відбув 18-місячну дискваліфікацію за вживання допінгу отримав дозвіл на продовження кар'єри.

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