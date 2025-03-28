Погба не стане підопічним Де Дзербі – президент Марселя пояснив відмову
Пабло Лонгорія, президент Марселя, розповів, чому його клуб не підписав Поля Погба.
За інформацією Candena SER, Марсель мав можливість підписати футболіста як вільного агента цього сезону. Та попри проведені переговори з гравцем, клуб вирішив не підписувати контракт через потенційні ризики, пов’язані з його відновленням після дискваліфікації.
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Лонгорія зізнався, що команда уважно оцінила ситуацію і вирішила, що підписання Погба може вплинути на баланс колективу. Президент Марселя додав, що хоча футболіст має великий досвід, його підписання було б контрпродуктивно.
Нагадаємо, Поль Погба відбув 18-місячну дискваліфікацію за вживання допінгу отримав дозвіл на продовження кар'єри.
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