Марсель віддав Луїса Суареса в оренду
22:52 - Читать на русском
Оренда Луїса Суареса Альмерією передбачає право викупити контракт гравця.
Колумбійського нападника Марселя Луїса Суареса було віддано Альмерії в оренду до кінця сезону. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.
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Повідомляється, що оренда передбачає право Альмерією викупити контракт гравця, якщо у клуба виникне таке бажання.
Після двох успішних сезонів у Гранаді 25-річний Суарес так і не заграв у Марселі. Він зіграв за Олімпік 11 матчів, у яких забив лише 3 голи.
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