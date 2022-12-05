Колумбійського нападника Марселя Луїса Суареса було віддано Альмерії в оренду до кінця сезону. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Повідомляється, що оренда передбачає право Альмерією викупити контракт гравця, якщо у клуба виникне таке бажання.

Після двох успішних сезонів у Гранаді 25-річний Суарес так і не заграв у Марселі. Він зіграв за Олімпік 11 матчів, у яких забив лише 3 голи.

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