Марсель програв боротьбу за Терема Моффі, але не відмовився від ідеї підписати гравця для посилення атаки. Як повідомляє Фабріцио Романо, французький клуб веде перемовини з Байєром щодо Сердара Азмуна.

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Німецький клуб не дуже налаштований продавати свого форварда, але все залежить від запропонованої суми. Марсель готовий заплатити Байєру близько 10 мільйонів євро, включаючи бонуси. Однак французький клуб має ще дві кандидатури, прізвища яких пресі не повідомлялися.

Сердар Азмун переїхав до Бундесліги минулого сезону із Зеніта. Загалом за Байєр він відіграв 19 матчів. В активі іранського нападника лише один гол і одна передача. В Марселі Азмун стане другим гравцем із чемпіонату Россії. Влітку до французького клубу перебрався Самуєль Жиго, який виступав за московський Спартак.

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