Провансальці намагаються знайти посилення в лінію атаки. Це питання стало особливо критичним, враховуючи, що Алексіс Санчес досі не визначився зі своїм майбутнім. Однією з цілей Марселя став форвард Челсі П'єр-Емерік Обамеянг.

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Як інформує Фабріціо Романо, провансальці вже домовилися про трирічну угоду з габонцем. Марсель оптимістично налаштований на те, що перемовини з Челсі пройдуть швидко. Однією з причин є те, що лондонці не виключають ідеї відпустити Обамеянга безкоштовно.

Нагадаємо, що габонець – вихованець Бастії. За свою кар'єру він встиг пограти у Франції за такі клуби, як Діжон, Лілль та Сент-Етьєн. В минулому сезоні за Челсі Обамеянг зіграв у 21 матчі, забивши три голи.

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