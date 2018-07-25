Марсель умовно відсторонений від участі в єврокубках

Французький клуб отримав штрафні санкції від УЄФА за безчинства фанатів.

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув порушення фанів Марселя під час матчів плей-офф Ліги Європи-2018/19 проти РБ Лейпциг, Зальцбурга та Атлетіко. Вболівальники французької команди завдавали шкоди стадіонам, палили фаєри та кидали на поле зайві предмети.

УЄФА вирішив дискваліфікувати Марсель на наступний евробковий сезон, коли клуб здобуде право там виступати. Це покарання є умовним – випробувальний термін 2 роки.

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Також клуб повинен заплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро, частково закрити стадіон під час наступного матчу під егідою УЄФА і відшкодувати збитки Ліону, на стадіоні якого у фіналі ЛЄ творили безчинства фани.

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