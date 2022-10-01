Марсель скинув ПСЖ з вершини Ліги 1 – провансальці зупинили ренесанс аутсайдера
Марсель на класі здолав Анже у матчі 9 туру чемпіонату Франції.
Анже виграв 2 попередні матчі, але зустріч з грандом віщувала кінець вдалої серії. Все так і склалося.
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Результат Марселю забезпечив дует літніх новачків – Жонатан Клос і Луїс Суарес. На 35-й хвилині лівий латераль відкрив рахунок з передачі форварда. По перерві хлопці помінялися ролями – Клос асистує, а Суарес забиває. До розгрому призвів удар Жерсона, якому допоміг той-таки Клос.
Марсель набрав 23 очки і щонайменше тимчасово очолив таблицю Ліги 1. Анже з 8 пунктами перебуває поблизу зони вильоту – 14 місце.
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